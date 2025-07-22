Мэр Херингсдорфа потребовала объяснений от Польши из-за нового месторождения нефти
Bild: Мэр немецкого города обеспокоена из-за нового месторождения нефти в Польше
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Мэр немецкого курорта Херингсдорф Лаура Изабель Марискен потребовала разъяснений о возможной добыче нефти и газа возле охраняемой природной зоны после обнаружения крупного месторождения в Польше. Об этом сообщил таблоид Bild.
«Мы требуем разъяснений по поводу сообщений о нефтяных месторождениях в непосредственной близости от границы, а также чёткой и активной позиции правительства земли по защите нашего региона», — заявила она.
Курорт Херингсдорф расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, недалеко от польского месторождения Wolin East. Мэр подчеркнула, что муниципалитет находится в особо охраняемой зоне, а промышленная добыча может нанести непоправимый ущерб экологии. Она добавила, что курорт не должен становиться разменной монетой в промышленной политике. Её позицию поддерживают члены местного совета.
Напомним, на северо-западе Польши, вблизи Щецина, было обнаружено крупное месторождение нефти и природного газа. Согласно предварительным данным, извлекаемые запасы составляют 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа. Общие геологические ресурсы оцениваются значительно выше — до 33 миллиардов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.