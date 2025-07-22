Мэр Херингсдорфа потребовала объяснений от Польши из-за нового месторождения нефти

Мэр немецкого курорта Херингсдорф Лаура Изабель Марискен потребовала разъяснений о возможной добыче нефти и газа возле охраняемой природной зоны после обнаружения крупного месторождения в Польше. Об этом сообщил таблоид Bild.

«Мы требуем разъяснений по поводу сообщений о нефтяных месторождениях в непосредственной близости от границы, а также чёткой и активной позиции правительства земли по защите нашего региона», — заявила она.

Курорт Херингсдорф расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, недалеко от польского месторождения Wolin East. Мэр подчеркнула, что муниципалитет находится в особо охраняемой зоне, а промышленная добыча может нанести непоправимый ущерб экологии. Она добавила, что курорт не должен становиться разменной монетой в промышленной политике. Её позицию поддерживают члены местного совета.