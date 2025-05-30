Доходы России от нефти и газа с начала СВО втрое обошли объём западной помощи Украине

С начала специальной военной операции доходы России от экспорта углеводородов втрое превысили объём международной помощи, полученной Украиной. Об этом сообщает BBC.

Россия заработала более 883 млрд евро, из которых 228 млрд поступили от стран, введших против неё санкции — в том числе 209 млрд от Европейского союза. Общий объем помощи Украине составил 309 млрд евро, при этом вклад ЕС составил 73 млрд.

Крупнейшими покупателями российских углеводородов остаются Китай (252 млрд евро) и ЕС. Российская нефть также перерабатывается в таких странах, как Турция и Индия, а затем поставляется на рынки Запада.

До января 2024 года страны ЕС продолжали импортировать российский газ по трубопроводам через Украину. Сейчас поставки идут через Турцию, причём объёмы выросли на 26,77% с начала года. Венгрия и Словакия по-прежнему закупают российскую нефть по трубопроводам.

Несмотря на западные санкции, в 2024 году доходы России от экспорта ископаемого топлива снизились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, а объем экспорта сократился на 6%. В то же время доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.