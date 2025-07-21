В Польше нашли крупнейшее месторождение нефти и газа в истории страны

На северо-западе Польши, недалеко от Щецина, нашли крупное месторождение нефти и природного газа. Как сообщает TVP 3, оператор проекта — компания Central European Petroleum (CEP) — называет его крупнейшим в стране и одним из самых масштабных в Европе.

По предварительным оценкам, запасы составляют 22 млн тонн нефти и 5 млрд кубометров товарного газа. Общие ресурсы оцениваются ещё выше — до 33 млрд тонн нефти и 27 млрд кубометров газа.

Скважина Wolin East 1 была пробурена на глубину 9,5 метров, работы завершились в феврале. «Это историческое событие как для нашей компании, так и для энергетики Польши», — заявил глава CEP Рольф Г. Скаар.

Central European Petroleum — компания с канадскими корнями и штаб-квартирой в Калгари, её контрольный пакет принадлежит инвесторам из Норвегии. Лицензия на участок площадью 593 кв. км была выдана Министерством климата и окружающей среды Польши.

Большинство нефтяных месторождений страны расположены в западной части. Предыдущее значимое открытие произошло в сентябре 2023 года — тогда месторождение под Свебодзином дало 100 тыс. тонн извлекаемой нефти.