«Стратегически важный шаг»: Украина впервые начала качать газ из Азербайджана

Украина подписала с Азербайджаном первое соглашение на поставку газа, который поступит Киеву по Трансбалканскому коридору. Об этом объявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, назвав сделку «стратегически важным шагом», рассчитанным на длительное партнёрство.

Ранее сообщалось, что в июне Украина приобрела около 250 миллионов кубометров российского газа, но не напрямую. Страна импортировала голубое топливо из Венгрии и Словакии, заплатив гораздо более высокую цену. При этом Киев может столкнуться с огромным дефицитом газа перед очередным отопительным сезоном.