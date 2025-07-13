Киев положил глаз на азербайджанский газ на фоне размолвки Москвы и Баку
Министр энергетики Галущенко: Киев хочет наладить поставки газа из Азербайджана
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В ходе азербайджанско-украинских переговоров Киев выразил надежду, что поставки газа из республики получится наладить. Такое заявление сделал министр энергетики Германи Галущенко.
Глава ведомства отметил, что у него состоялась встреча с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку. В ходе беседы они подписали протокол заседания межправительственной комиссии и план дальнейших совместных действий. Во время этого был поднят вопрос о том, чтобы на Украину поставлялся газ из Азербайджана.
«Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа», — написал Галущенко в социальных сетях
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» намерен взыскать с «Газпрома» 1,37 миллиарда долларов США, основываясь на решении арбитражного суда в Цюрихе. В «Нафтогазе» уточнили, что указанная сумма состоит из трех компонентов: основного долга за транзит газа, предусмотренного соглашением 2019 года, штрафов и компенсации судебных издержек компании. Организация также пригрозила, что если «Газпром» не согласится, что её придётся взыскать активы принудительно.