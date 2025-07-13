Киев положил глаз на азербайджанский газ на фоне размолвки Москвы и Баку

В ходе азербайджанско-украинских переговоров Киев выразил надежду, что поставки газа из республики получится наладить. Такое заявление сделал министр энергетики Германи Галущенко.

Глава ведомства отметил, что у него состоялась встреча с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку. В ходе беседы они подписали протокол заседания межправительственной комиссии и план дальнейших совместных действий. Во время этого был поднят вопрос о том, чтобы на Украину поставлялся газ из Азербайджана.

«Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа», — написал Галущенко в социальных сетях