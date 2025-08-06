В США пройдут переговоры Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп намерен 8 августа провести в Белом доме переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

Согласно источникам, переговоры будут сосредоточены на закреплении договорённостей, достигнутых дипломатами в последние недели. Рассматривается возможность, что во время визита может быть официально объявлено о заключении мирного соглашения между Баку и Ереваном, которое должно положить конец затяжному конфликту между соседними государствами.