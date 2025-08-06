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6 августа, 00:40

В США пройдут переговоры Армении и Азербайджана

WP: В пятницу Трамп встретится с Пашиняном и Алиевым в Белом доме

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп намерен 8 августа провести в Белом доме переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

Согласно источникам, переговоры будут сосредоточены на закреплении договорённостей, достигнутых дипломатами в последние недели. Рассматривается возможность, что во время визита может быть официально объявлено о заключении мирного соглашения между Баку и Ереваном, которое должно положить конец затяжному конфликту между соседними государствами.

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Ранее британское издание сообщило, что в Белом доме состоится подписание «письма о намерениях» между Арменией и Азербайджаном. Вскоре после этого стороны создадут рабочие группы для обсуждения вопросов, в числе которых восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев. По некоторым данным, место для подписания договора — неслучайно. Таким образом Трамп хочет приписать себе заслуги по разрешению ещё одного конфликта.

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Тимур Хингеев
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