Служба безопасности Украины (СБУ) стремится посеять национальную ненависть, используя в качестве главного инструмента разногласия между Россией и Азербайджаном. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в рамках этого плана предполагается организовать диверсионные вылазки с привлечением перебежчиков из России. За деньги, как проинформировала Захарова, они готовы совершать «диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана» под эгидой российского флага.

«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России», — отметила дипломат.

Замысел состоит в том, чтобы в случае успеха провокаций с украинской стороны запустить масштабную информационную кампанию в азербайджанских, турецких и европейских медиа, тиражируя ложные сведения о российской агрессии.