Захарова раскрыла планы Украины о разжигании ненависти между Россией и Азербайджаном
Захарова: СБУ планирует разжигать вражду Москвы и Баку на фоне противоречий
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Служба безопасности Украины (СБУ) стремится посеять национальную ненависть, используя в качестве главного инструмента разногласия между Россией и Азербайджаном. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, в рамках этого плана предполагается организовать диверсионные вылазки с привлечением перебежчиков из России. За деньги, как проинформировала Захарова, они готовы совершать «диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана» под эгидой российского флага.
«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России», — отметила дипломат.
Замысел состоит в том, чтобы в случае успеха провокаций с украинской стороны запустить масштабную информационную кампанию в азербайджанских, турецких и европейских медиа, тиражируя ложные сведения о российской агрессии.
Ранее сообщалось, что для создания транспортного коридора «Мост Трампа» премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать регион Сюник в аренду США. Проект предполагает строительство 42-километрового транспортного коридора через армянский Сюник, который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Управление инфраструктурой планируется передать частной американской компании, которая получит основную часть прибыли от проекта.