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Регион
23 июля, 11:09

«Мост Трампа» за суверенитет: Пашинян тайно сдал кусок Армении в аренду США

PD: Пашинян готов сдать регион Армении США для строительства Моста Трампа

Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Для создания транспортного коридора «Мост Трампа» передать регион Сюник в аренду США согласился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщил испанский портал Periodista Digital, ссылаясь на секретный меморандум.

Речь идёт о строительстве 42-километрового транспортного коридора через армянский Сюник, который свяжет Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Проект получил неофициальное название «Мост Трампа». Управление инфраструктурой предполагается передать в руки частной американской компании, которая получит большую часть прибыли от проекта. Также, по данным портала, в рамках соглашения на территории Армении планируется размещение значительного контингента американских сил. Это уже вызывает беспокойство среди местных политиков и экспертов, которые расценивают действия властей как угрозу национальной безопасности и утрату суверенитета.

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Ранее сообщалось, что Пашинян готовится к рабочему визиту в Россию. 24 июля он примет участие в международной экологической конференции в Республике Алтай. Основными темами мероприятия станут устойчивое развитие и охрана окружающей среды. Отмечается, что ранее, с 18 по 23 июля, Пашинян находился в отпуске.

Милена Скрипальщикова
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