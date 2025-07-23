«Мост Трампа» за суверенитет: Пашинян тайно сдал кусок Армении в аренду США

Речь идёт о строительстве 42-километрового транспортного коридора через армянский Сюник, который свяжет Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Проект получил неофициальное название «Мост Трампа». Управление инфраструктурой предполагается передать в руки частной американской компании, которая получит большую часть прибыли от проекта. Также, по данным портала, в рамках соглашения на территории Армении планируется размещение значительного контингента американских сил. Это уже вызывает беспокойство среди местных политиков и экспертов, которые расценивают действия властей как угрозу национальной безопасности и утрату суверенитета.