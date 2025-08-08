Трамп заявил, что Пашинян и Алиев подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 августа в Белом доме Баку и Ереван подпишут мирное соглашение. Эта информация появилась в его публикации в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, в пятницу в Белом доме состоится «мирный саммит» с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Моя администрация уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами. Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — отметил американский лидер.