Пашинян летит сдавать суверенитет: за сколько он продал Армению? Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем глава Армении Никол Пашинян летит в США, почему этот визит скрывали от народа и какой особый подарок он везёт президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Дональду Трампу.

Зангезур, АЭС, суверенитет: что ещё Пашинян отдаст за личное спасение?

Тайная сделка: почему Пашинян скрывал переговоры?

Восьмого августа в Вашингтоне состоятся трёхсторонние переговоры лидеров Армении и Азербайджана с Дональдом Трампом. Правительство Армении уже подтвердило трёхстороннюю встречу.

Интересно, что руководство Армении до последнего молчало о ней, пока азербайджанские СМИ во всю трубили о запланированных переговорах, аппарат премьера всячески избегал ответов на запросы СМИ и был вынужден подтвердить эту информацию только после того, как о ней начали говорить везде. Такое молчание может быть предвестником грядущей катастрофы — Пашинян готовится сдать национальные интересы Армении взамен гарантий себе и своей гражданской супруге Анне Акопян. Именно поэтому переговоры идут при участии США — Трамп станет гарантом выполнения всех обязательств перед армянским премьером, который с лёгкостью сможет сбежать в Штаты и жить в роскоши.

Видимо, есть чего скрывать, ибо в Вашингтоне продолжится позорная сдача армянского суверенитета, начатая со сдачи Карабаха.

Трампу — Нобелевка, Пашиняну — убежище: кому выгодна эта сделка?

Зачем Трампу Армения? Ответ прост — её уже купили. Фото © Shutterstock / FOODOM / Rawpixel.com

Как сообщает агентство Middle East Eye со ссылкой на свои источники, лидеры Армении и Азербайджана в Белом доме подпишут так называемое письмо о намерениях, а не проект мирного соглашения. По словам источников агентства, таким образом Трамп якобы пытается приписать себе урегулирование данного конфликта. Это было бы вполне по-трамповски: президент США давно грезит Нобелевской премией мира и коллекционирует конфликты, которые якобы были урегулированы после его вмешательства — индо-пакистанский, тайско-камбоджийский. При этом реального урегулирования не требуется. Достаточно заявления и чтобы хотя бы на время перестали стрелять.

Баку и Ереван в настоящее время не ведут боевых действий друг против друга, что облегчает задачу Трампу. Тем более что оба лидера жаждут снискать его расположения. И если Алиев пытается играть собственную геополитическую игру, заталкивая США в регион, пользуясь их противоречиями с Россией и Ираном, то Пашинян просто продаёт свою страну.

Продаёт в прямом смысле. По частям и за деньги.

От Карабаха до АЭС: как Пашинян распродаёт Армению по частям

Процесс этот начался ещё до возвращения Трампа в Белый дом. В январе этого года была подписана хартия об армяно-американском стратегическом партнёрстве, в которой многие эксперты увидели фактическую сдачу армянского суверенитета. Документ накладывал на Ереван множество односторонних обязательств, включая переход на западные стандарты, открытие рынков, отказ от независимости собственной энергетической инфраструктуры. Так, Армения присоединилась к т.н. «Соглашению 123» — программе, направленной якобы на борьбу с ядерным оружием, на деле же закрепляющую зависимость страны от США в области атомной энергетики. Это означает, что принимать решение о закрытии построенной ещё в советское время Армянской АЭС будут США, они же взамен будут навязывать свои технологии, фактически взяв под контроль энергетику страны. Для понимания, ААЭС — это 40 процентов всей электрогенерации Армении.

В хартии об армяно-американском стратегическом партнёрстве увидели потерю суверенитета. Фото © ТАСС / АР / Brendan Smialowski

В прошлом месяце Пашинян открыто заявил, что готов отдать ЭСА иностранным компаниям. Он заявил о том, что направил сигнал ряду ведущих международных компаний, что может быть заинтересован в партнёрстве. О компаниях из каких стран, он не уточнил, но очень похоже, что и этот лакомый кусок Армении может остаться американцам.

Зангезурский коридор тоже американцам?

Зангезурский коридор — следующий лот: кто заберёт ключевой путь в Европу?

Также в прошлом месяце стало известно о том, что США также могут получить контроль над Зангезурским коридором, соединяющим Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении и являющимся частью Срединного коридора из Китая в Европу. Сначала о гипотетической возможности такого сценария сообщил американский посол в Турции. Позднее испанское издание Periodista Digital опубликовало материал, в котором утверждается, что Вашингтон, Баку и Ереван уже согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который будет эксплуатироваться частной американской компанией.

Официальный Ереван в лице пресс-секретаря Пашиняна бросился всё отрицать: мол, Армения не торгует суверенитетом. Однако сам Пашинян ранее подтверждал, что Вашингтон прислал ему своё предложение по передаче контроля над Зангезурским коридором и отметил, что согласие может быть достигнуто.

Что это означает? А то, что США берут под контроль ключевой участок важной для Китая и Европы транспортной инфраструктуры, отрезают Иран от Закавказья, значительно ограничивают влияние России в регионе. При этом, несмотря на все уверения Пашиняна в том, что Армения сохраняет суверенитет над регионом, фактически этот контроль оказывается в руках другого государства с возможностью контролировать принятие решений на уровне всей страны.

Кроме того, для охраны специалистов американской компании, которой отдадут коридор, в стране могут появиться американские ЧВК, а в перспективе и американская военная база

Цена предательства: что получит Пашинян за сдачу Армении?

Забавно, как армянские власти при этом старательно всё отрицают, утверждают, что всё это ложь и провокация, кричат об угрозе суверенитета и о вмешательстве во внутриармянские дела (почему-то имея в виду Россию), при этом, не стесняясь, раздают и продают новым «союзникам» всё, что имеет хоть какую-то ценность.

Увы, но мы, кажется, подходим к финалу. Надо понимать, что процессы, идущие в регионе с 2018 года, когда к власти с помощью разработанных Западом технологий смены режимов привели Пашиняна, — именно к этому и шли. Турки получают коридор и выход в Среднюю Азию, куда они давно рвутся, американцы — получают контроль над важным отрезком Срединного коридора и возможность ставить условия Китаю и Европе, а заодно — выход к иранской границы, Азербайджан становится главной региональной державой, Пашинян с чувством выполненного долга и «кровно заработанными деньгами» — летит в Париж или Вашингтон, где у него и его семьи будут гарантии безопасности.

Ну а Армения… Армения — становится протекторатом США. Или Турции. Или просто территорией, на которой региональные державы осуществляют геополитику, а местные жители нужны им исключительно как обслуга их инфраструктуры.

