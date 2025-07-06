Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора «стратегическим событием»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна рассматривает открытие Зангезурского коридора как ключевой элемент, способный изменить геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. По его словам, это станет «стратегическим» событием.

Эрдоган подчеркнул, что Зангезурский коридор открывает новые перспективы не только для Азербайджана, но и для всего региона в целом. Турецкий лидер отметил, что к концу 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси был согласован финальный текст мирного соглашения.

Президент добавил, что сейчас Армения демонстрирует более гибкий подход к вопросам экономической интеграции. Он также подчеркнул, что развитие этого региона предоставит возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана и других стран.

Азербайджан продолжает настаивать на создании так называемого Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить основную территорию страны с Нахичеванью через армянский Сюник. Ереван, в свою очередь, предлагает открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о поддержке Москвой скорейшего заключения мирного договора между Ереваном и Баку.