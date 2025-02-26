«Трамп был прав во всём»: Президент США презентовал новый мерч

Американский лидер Дональд Трамп продемонстрировал новый вариант сувенирных кепок с надписью «Трамп был прав во всём». Шанс первыми оценить мерч выпал журналистам пресс-пула Белого дома.

Президент заявил, что автором идеи стал один из его поклонников. Обновлённые головные уборы пойдут в массовое производство, добавил он. Затем политик лично раздал кепки некоторым представителям прессы.