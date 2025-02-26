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26 февраля, 00:12

«Трамп был прав во всём»: Президент США презентовал новый мерч

Президент США показал новый мерч с надписью «Трамп был прав во всём»

Американский лидер Дональд Трамп продемонстрировал новый вариант сувенирных кепок с надписью «Трамп был прав во всём». Шанс первыми оценить мерч выпал журналистам пресс-пула Белого дома.

Президент заявил, что автором идеи стал один из его поклонников. Обновлённые головные уборы пойдут в массовое производство, добавил он. Затем политик лично раздал кепки некоторым представителям прессы.

Трамп презентует новый мерч. Видео © X / RapidResponse47

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Ранее самую необычную кепку с лозунгом Трампа примерил Илон Маск. Миллиардер опубликовал фото из Овального кабинета в гигантском головном уборе.

Обложка ©

X / RapidResponse47

Тимур Хингеев
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