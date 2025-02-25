«Пришло время встряски»: Белый дом предупредил Пентагон о больших неприятностях

Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести масштабные преобразования в Пентагоне. Их причиной станут неудовлетворительные результаты аудиторских проверок и падение доверия военных к руководству. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнёт Пентагон», — заявила Левитт, комментируя недавнюю отставку генерала Чарльза Брауна с поста главы Объединённого комитета начштабов.