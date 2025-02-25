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25 февраля, 20:13

«Пришло время встряски»: Белый дом предупредил Пентагон о больших неприятностях

Белый дом: Пентагон ждёт «встряска» от Трампа из-за серии проваленных аудитов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести масштабные преобразования в Пентагоне. Их причиной станут неудовлетворительные результаты аудиторских проверок и падение доверия военных к руководству. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнёт Пентагон», — заявила Левитт, комментируя недавнюю отставку генерала Чарльза Брауна с поста главы Объединённого комитета начштабов.

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Напомним, что Дональд Трамп снял с должности главу ОКНШ США Чарльза Брауна 21 февраля. На его замену президент выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Austin Nooe

Антон Голыбин
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