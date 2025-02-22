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22 февраля, 04:06

Трамп отправил в отставку главу Генштаба США генерала Брауна

Генерал Чарльз Браун. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Генерал Чарльз Браун. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Президент США Дональд Трамп снял с должности главу Объединённого комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

«Я выражаю благодарность генералу Чарльзу Брауну за его 40-летний труд на благо нашей страны, включая его нынешнюю должность председателя Объединённого комитета начальников штабов. Это настоящий профессионал и замечательный руководитель, и я искренне желаю ему и его близким всего наилучшего в будущем», — написал Трамп.

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На замену Брауну Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна. Теперь его назначение должно быть одобрено Сенатом.

Чарльз Браун являлся вторым афроамериканцем, когда-либо занимавшим пост председателя Объединённого комитета начальников штабов. Он находился на этом посту с октября 2023 года.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент Румынии Клаус Йоханнис уходит с должности. Он сложит полномочия 12 февраля, дабы избежать процедуры импичмента со стороны парламента и предотвратить втягивание страны в политическую нестабильность.

Лия Мурадьян
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