Трамп отправил в отставку главу Генштаба США генерала Брауна
Генерал Чарльз Браун. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut
Президент США Дональд Трамп снял с должности главу Объединённого комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.
«Я выражаю благодарность генералу Чарльзу Брауну за его 40-летний труд на благо нашей страны, включая его нынешнюю должность председателя Объединённого комитета начальников штабов. Это настоящий профессионал и замечательный руководитель, и я искренне желаю ему и его близким всего наилучшего в будущем», — написал Трамп.
На замену Брауну Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна. Теперь его назначение должно быть одобрено Сенатом.
Чарльз Браун являлся вторым афроамериканцем, когда-либо занимавшим пост председателя Объединённого комитета начальников штабов. Он находился на этом посту с октября 2023 года.
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