Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдёт в отставку 12 февраля

Президент Румынии Клаус Йоханнис анонсировал отставку: он покинет пост 12 февраля, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент и страна не погрузилась в политический кризис.

«Через несколько дней парламент проголосует за моё отстранение от должности, и в Румынии начнётся кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», — заявил Йоханнис на брифинге.

Политик объяснил своё решение тем, что хочет уберечь Румынию от раскола.

Срок Йоханниса завершился 21 декабря 2024 года, с тех пор и до выборов 4 мая он должен исполнять обязанности главы государства. Однако три румынские партии «Альянс за объединение румын», «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» решили собрать голоса за отставку Йоханниса. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля.