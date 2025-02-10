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Регион
10 февраля, 12:55

Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдёт в отставку 12 февраля

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото © ТАСС / EPA

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото © ТАСС / EPA

Президент Румынии Клаус Йоханнис анонсировал отставку: он покинет пост 12 февраля, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент и страна не погрузилась в политический кризис.

«Через несколько дней парламент проголосует за моё отстранение от должности, и в Румынии начнётся кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», — заявил Йоханнис на брифинге.

Политик объяснил своё решение тем, что хочет уберечь Румынию от раскола.

Срок Йоханниса завершился 21 декабря 2024 года, с тех пор и до выборов 4 мая он должен исполнять обязанности главы государства. Однако три румынские партии «Альянс за объединение румын», «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» решили собрать голоса за отставку Йоханниса. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля.

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А ранее в Румынии все партии, которые вошли в правящую коалицию, официально заявили о выдвижении в качестве кандидата на должность главы государства экс-лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Крина Антонеску. Политик уже выступил с речью и поблагодарил за оказанное доверие. 65-летний Антонеску в 2012 году уже исполнял обязанности президента Румынии.

Александра Вишнякова
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