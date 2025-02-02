Правящая коалиция Румынии выбрала кандидата на президентские выборы

В Румынии все партии, которые вошли в правящую коалицию, официально заявили о выдвижении в качестве кандидата на должность главы государства экс-лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Крина Антонеску. Политик уже выступил с речью и поблагодарил за оказанное доверие.

«Я буду сильным президентом, не нарушая Конституцию, не искажая её и не предавая её дух, не интригуя со специальными, секретными, скрытными службами, не вмешиваясь и не влияя на правосудие», — сказал Антонеску.

В коалицию вошли такие партии, как Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), «Демократический союз венгров Румынии» и представители национальных меньшинств. На заседании СДП политик заверил, что Румыния всегда будет защищать «свой статус страны ЕС, НАТО и стратегического партнёра США».