Правящая коалиция Румынии выбрала кандидата на президентские выборы
В Румынии правящая коалиция предложила Антонеску как кандидата в президенты
Крин Антонеску. Обложка © Wikipedia.org
В Румынии все партии, которые вошли в правящую коалицию, официально заявили о выдвижении в качестве кандидата на должность главы государства экс-лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Крина Антонеску. Политик уже выступил с речью и поблагодарил за оказанное доверие.
«Я буду сильным президентом, не нарушая Конституцию, не искажая её и не предавая её дух, не интригуя со специальными, секретными, скрытными службами, не вмешиваясь и не влияя на правосудие», — сказал Антонеску.
В коалицию вошли такие партии, как Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), «Демократический союз венгров Румынии» и представители национальных меньшинств. На заседании СДП политик заверил, что Румыния всегда будет защищать «свой статус страны ЕС, НАТО и стратегического партнёра США».
65-летний Антонеску в 2012 году исполнял обязанности президента Румынии. Также он занимал должность председателя Сената в 2012-2014 годах.
Напомним, в первом туре президентских выборов в Румынии, который состоялся в конце ноября, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску занял первое место, получив 22,93% голосов. Он делал акцент на традиционных ценностях, утверждая, что НАТО не обеспечивает безопасность для страны, а также выступал за установление дружеских отношений с Москвой. Однако 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, а затем вовсе назначил новые выборы. Голосование пройдёт 4 мая. Второй тур, если потребуется, состоится 18 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал госпереворотом аннулирование итогов первого голосования в Румынии.