Антиутопия Европы 2025: Западный журналист ужаснулся увиденному на границе Украины и Румынии
Журналист Боуз назвал румынско-украинскую границу антиутопией
Ирландский журналист и публицист Чей Боуз опубликовал снятые на границе между Украиной и Румынией кадры и назвал увиденное антиутопией. Ролик опубликован на его личной странице в социальной сети X.
Румынско-украинская граница. Видео © X / BowesChay
«Так выглядит граница между «сильной, независимой, свободной и демократической» Украиной и Румынией (выборы в которой были отменены благодаря ЕС и НАТО) вдоль реки Тиса. Это нужно для того, чтобы держать украинцев внутри, а не посторонних снаружи. Антиутопическая реальность Европы в 2025 году», — написал Боуз.
Также недавно стало известно, что обстановка на белорусско-украинской границе тоже не становится менее напряжённой. Киев разместил там порядка 15 тысяч бойцов ВСУ, включая сами ВС Украины, нацгвардию, полицию и тероборону.
X / BowesChay