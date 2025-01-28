Антиутопия Европы 2025: Западный журналист ужаснулся увиденному на границе Украины и Румынии

Ирландский журналист и публицист Чей Боуз опубликовал снятые на границе между Украиной и Румынией кадры и назвал увиденное антиутопией. Ролик опубликован на его личной странице в социальной сети X.

Румынско-украинская граница. Видео © X / BowesChay

«Так выглядит граница между «сильной, независимой, свободной и демократической» Украиной и Румынией (выборы в которой были отменены благодаря ЕС и НАТО) вдоль реки Тиса. Это нужно для того, чтобы держать украинцев внутри, а не посторонних снаружи. Антиутопическая реальность Европы в 2025 году», — написал Боуз.