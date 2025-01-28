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Регион
28 января, 13:39

Госпогранкомитет Белоруссии показал обстановку на границе с Украиной

Государственный пограничный комитет Белоруссии показал видео с границы республики и Украины. Судя по кадрам, опубликованным на сайте ГПК, на месте работают представители зарубежных СМИ.

Ситуацитя на границе Белоруссии и Украины. Видео © gpk.gov.by

Госпогранкомитет провёл брифинг на участке госграницы в Гомельской районе. Журналистам продемонстрировали работу сотрудников пограничной службы и блокнотов на указанной территории.

На границе Украины и Белоруссии появились противотанковые ежи и валуны
На границе Украины и Белоруссии появились противотанковые ежи и валуны

Ранее Совету безопасности республики стало известно о планах Запада захватить приграничный район страны, а также ввести на территорию государства военные силы в качестве миротворческих. Для этих целей в Польше создан центр подготовки боевиков. А сегодня в Госпогранкомитете республики сообщили, что Украина стянула к границе 15 тысяч солдат ВСУ.

Обложка ©

gpk.gov.by

Ольга Сливченко
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