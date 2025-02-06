Администрация Трампа предложила уволиться сотрудникам семи разведслужб США

Сотрудники семи разведывательных служб в США получили предложения об увольнении от новой администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

«Сотрудники по меньшей мере семи разведывательных агентств США получили предложения об отсроченном увольнении от администрации Трампа», — указано в материале.

Авторы статьи уточнили, что с 4 февраля штатным гражданским сотрудникам Разведывательного управления Минобороны, Национального агентства геопространственной разведки, Национального управления военно-космической разведки США, Агентства национальной безопасности, аппарата Директора национальной разведки, ЦРУ и ФБР были направлены указанные уведомления. По словам представителей Управления кадровой службы Соединённых Штатов, федеральные служащие будут получать зарплату до сентября, если согласятся уйти в отставку до 6 февраля включительно.

Уточняется, что предложения об увольнении не распространяются на военнослужащих и сотрудников иммиграционной службы. В газете говорится, что полученные письма вызвали хаос в спецслужбах США. Источник газеты отметил, что пока не ясно, кто продолжит работу в ведомствах.