Американские чиновники массово бегут со своих постов в расчёте на пособия

Около 40 тысяч человек из числа американских госслужащих согласились покинуть занимаемые посты в обмен на восьмимесячное выходное пособие, которое им пообещал Дональд Трамп. Такими данными располагает телеканал CNN.

Осведомлённый источник сообщил журналистам, что суммарно такое предложение получили около двух миллионов человек. Всего ожидается увольнение 5-10% высокопоставленных чиновников, добавил он.