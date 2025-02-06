Американские чиновники массово бегут со своих постов в расчёте на пособия
CNN: Более 40 тысяч госслужащих решили уволиться в США по предложению Трампа
Около 40 тысяч человек из числа американских госслужащих согласились покинуть занимаемые посты в обмен на восьмимесячное выходное пособие, которое им пообещал Дональд Трамп. Такими данными располагает телеканал CNN.
Осведомлённый источник сообщил журналистам, что суммарно такое предложение получили около двух миллионов человек. Всего ожидается увольнение 5-10% высокопоставленных чиновников, добавил он.
Ранее стало известно об увольнении из Пентагона почти всех чиновников, ответственных за Украину. Наиболее удачливых отстранили от работы, их ожидает перевод в другое место.
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