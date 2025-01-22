Дональд Трамп
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Регион
22 января, 01:20

В Пентагоне уволили или отстранили всех ответственных за Украину чиновников

В министерстве обороны США произошли кадровые изменения. Все сотрудники, которые отвечали за украинское направление, были уволены, отстранены или готовятся к переводу на другие должности. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию от корреспондента The Washington Post.

«Все ответственные [в Пентагоне] за Украину уволены или отстранены. Либо их переведут куда-то ещё. Происходит полная перезагрузка. Это точно повлечёт за собой изменения. Появится новый формат взаимодействия», — написал он в своей публикации в Facebook*.

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Ранее Дональд Трамп отметил, что Штаты выделили на поддержку Украины более 200 миллиардов, что превышает суммы, потраченные странами НАТО. Также он заявил, что конфликта на Украине не должно было быть.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Mirza Kadic

Лия Мурадьян
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