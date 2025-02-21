Трамп приказал вынести легендарный стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска

Из Овального кабинета в Белом доме убрали легендарный стол Resolute, за которым сидит президент США Дональд Трамп. Глава государства лично дал задание вынести мебель для реконструкции после того, как на нём была обнаружена козявка. Свой след оставил маленький сын предпринимателя Илона Маска по имени X Æ A-Xii, сообщает газета The New York Post.

«Президент Трамп приказал убрать из Овального кабинета на реконструкцию знаменитый стол Resolute после того, как на прошлой неделе в прямом эфире по ТВ четырёхлетний сын Илона Маска, Икс, ковырял в носу и вытер об стол», — говорится в сообщении.

Белый дом уже также успокоил общественность, заявив, что это «временные изменения».

Resolute начал использоваться ещё президентом Джоном Кеннеди в 1961 году. Мебель украшала Овальный кабинет в эпоху Джимми Картера, Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена во время их президентства.