Рютте: Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Членство Украины в НАТО в текущей повестке дня не значится. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. При этом, по его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности для Киева по типу статьи устава о коллективной обороне.

«США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. То, что мы здесь обсуждаем — это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, — это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине», — сказал генеральный секретарь НАТО, выступая в эфире Fox News.

Пятая статья устава НАТО предполагает коллективный военный ответ всех участников альянса в случае нападения на одну из стран военно-политического блока. Как эта статья будет работать в случае с Украиной, Рютте не уточнил.