Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 02:56

Рютте: Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Членство Украины в НАТО в текущей повестке дня не значится. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. При этом, по его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности для Киева по типу статьи устава о коллективной обороне.

«США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. То, что мы здесь обсуждаем — это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, — это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине», — сказал генеральный секретарь НАТО, выступая в эфире Fox News.

Пятая статья устава НАТО предполагает коллективный военный ответ всех участников альянса в случае нападения на одну из стран военно-политического блока. Как эта статья будет работать в случае с Украиной, Рютте не уточнил.

Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского
Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины будут сформулированы и изложены на бумаге в течение ближайших 7-10 дней. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров на Аляске согласился принять гарантии безопасности для Киева.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar