19 августа, 12:54

«Нравится это людям или нет»: Трамп сделал громкое заявление о России

Трамп назвал Россию мощной военной державой, нравится это людям или нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Россия является мощной военной державой, нравится это другим или нет. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Россия — мощная военная держава. Нравится это людям или нет, но это мощная держава», — приводит слова политика Fox News.

Трамп: Россия давно говорила о недопустимости вступления Украины в НАТО

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметил значительный ядерный потенциал России. Глава Штатов подчеркнул, что ядерные возможности РФ заслуживают уважения.

