«Нравится это людям или нет»: Трамп сделал громкое заявление о России
Трамп назвал Россию мощной военной державой, нравится это людям или нет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Россия является мощной военной державой, нравится это другим или нет. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Россия — мощная военная держава. Нравится это людям или нет, но это мощная держава», — приводит слова политика Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметил значительный ядерный потенциал России. Глава Штатов подчеркнул, что ядерные возможности РФ заслуживают уважения.