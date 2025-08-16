«Нужно уважать»: Трамп высказался о ядерном потенциале России
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News прокомментировал итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив значительный ядерный потенциал России. Глава Штатов подчеркнул, что ядерные возможности РФ заслуживают уважения.
«И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать», — сказал республиканец.
Также в ходе интервью Трамп затронул тему Украины. По его словам, сейчас есть очень хороший шанс достичь мирного договора. Урегулирование, по его словам, теперь зависит от Владимира Зеленского.