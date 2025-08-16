«Нужно уважать»: Трамп высказался о ядерном потенциале России

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News прокомментировал итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив значительный ядерный потенциал России. Глава Штатов подчеркнул, что ядерные возможности РФ заслуживают уважения.

«И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать», — сказал республиканец.