16 августа, 01:50

«Нужно уважать»: Трамп высказался о ядерном потенциале России

Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News прокомментировал итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив значительный ядерный потенциал России. Глава Штатов подчеркнул, что ядерные возможности РФ заслуживают уважения.

«И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать», — сказал республиканец.

Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей

Также в ходе интервью Трамп затронул тему Украины. По его словам, сейчас есть очень хороший шанс достичь мирного договора. Урегулирование, по его словам, теперь зависит от Владимира Зеленского.

Артём Гапоненко
