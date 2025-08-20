Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 22:30

Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп решил не покидать Вашингтон и отложил свои планы по работе из гольф-клуба в Бедминстере из-за переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Обычно это время считается отпуском для президента, но не в этом случае», – отметила Ливитт.

Спикер Белого дома добавила, что Трамп принял решение остаться в столице, чтобы сосредоточиться на важных переговорах. По её словам, американский лидер «настроен на результат и хочет двигаться вперёд, решая возникшие вопросы оперативно». Ливитт также уточнила, что отмена планов связана с необходимостью обеспечить активное участие президента США в переговорах между Россией и Украиной.

В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить санкции против России
В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить санкции против России

Ранее Life.ru писал, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться уже в ближайшие две недели. Российский лидер предложил провести её в Москве, но главарь киевского режима отверг этот вариант. В качестве места первой встречи глав РФ и Украины рассматривается ряд европейских городов, приоритет на Западе отдают Риму и Женеве. Власти Швейцарии уже заявили, что сделают исключение и не станут исполнять ордер МУС на арест Путина, если президент России выберет Женеву для встречи с Зеленским.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar