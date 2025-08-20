Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп решил не покидать Вашингтон и отложил свои планы по работе из гольф-клуба в Бедминстере из-за переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Обычно это время считается отпуском для президента, но не в этом случае», – отметила Ливитт.