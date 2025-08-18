Sky News опубликовал список городов для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Sky News представил перечень европейских городов, которые могут стать местом проведения трёхсторонних переговоров между президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным британского телеканала, американская сторона уже обратилась к европейским дипломатам с просьбой быть готовыми к такой встрече — может состояться в конце текущей недели.
При этом британские журналисты отмечают, что проведение трёхсторонней встречи зависит от исхода переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне.
«Если в последний момент не произойдёт никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», — говорится в материале телеканала.
Так, согласно информации Sky News, на прошедшем видеозвонке «коалиции желающих» премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу в Риме, а президент Франции Эмманюэль Макрон – в Женеве. Телеканал сообщает, что Зеленский и Трамп склоняются к Риму, в частности к Ватикану. При этом МИД Италии и Швейцарии подтвердили готовность принять переговоры, а дипломаты ЕС рассматривают и другие города, такие как Будапешт и Хельсинки.