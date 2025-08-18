Встреча Путина и Трампа
18 августа, 11:07

Sky News опубликовал список городов для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Sky News: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме, Будапеште или Женеве

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza

Sky News представил перечень европейских городов, которые могут стать местом проведения трёхсторонних переговоров между президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным британского телеканала, американская сторона уже обратилась к европейским дипломатам с просьбой быть готовыми к такой встрече — может состояться в конце текущей недели.

При этом британские журналисты отмечают, что проведение трёхсторонней встречи зависит от исхода переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне.

«Если в последний момент не произойдёт никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», — говорится в материале телеканала.

Так, согласно информации Sky News, на прошедшем видеозвонке «коалиции желающих» премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу в Риме, а президент Франции Эмманюэль Макрон – в Женеве. Телеканал сообщает, что Зеленский и Трамп склоняются к Риму, в частности к Ватикану. При этом МИД Италии и Швейцарии подтвердили готовность принять переговоры, а дипломаты ЕС рассматривают и другие города, такие как Будапешт и Хельсинки.

Зеленский заявил, что территориальный вопрос требует трёхсторонней встречи
Напомним, что 18 августа в Овальном кабинете должна состояться встреча главаря киевского режима с американским президентом. А ранее Трамп заявил о желании провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже 22 августа.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
