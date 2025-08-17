Встреча Путина и Трампа
17 августа, 19:30

Зеленский заявил, что территориальный вопрос требует трёхсторонней встречи

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос может обсуждаться исключительно в формате трёхсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом экс-комик сообщил во время совместной конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая транслировалась на её странице в соцсети X.

Зеленский подчеркнул, что конституция страны исключает возможность передачи или отказа от территорий. Он напомнил, что любые уступки в этой сфере противоречили бы основному закону.

Отдельное внимание бывший комик уделил теме гарантий безопасности. Он заявил, что Украина рассчитывает на европейскую интеграцию не только как на политическую цель, но и как на инструмент защиты. По его словам, членство в Европейском союзе может рассматриваться в качестве элемента системы международных гарантий, сопоставимых по значимости со статьёй 5 Североатлантического договора (коллективная оборона).

Группа поддержки отменяется: Трамп отказался от переговоров с Зеленским при европейских лидерах
Группа поддержки отменяется: Трамп отказался от переговоров с Зеленским при европейских лидерах

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам с Москвой по урегулированию конфликта. При контакте с Россией власти Незалежной будут опираться на текущие позиции на фронте. Он также настоятельно призвал к немедленному прекращению огня и ускоренной разработке финального соглашения.

Тимур Хингеев
