Зеленский назвал «лучшую линию для переговоров» с Россией

Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам с Москвой по урегулированию конфликта. При контакте с Россией власти Незалежной будут опираться на текущие позиции на фронте.

«Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где сейчас находится линия фронта. Контактная линия — это лучшая линия для разговора. Европейцы поддерживают это, и мы благодарим всех», — отметил Зеленский, выступая в Брюсселе на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он также настоятельно призвал к немедленному прекращению огня и ускоренной разработке финального соглашения.

Зеленский вновь повторил, что территориальные вопросы остаются прерогативой обсуждения между главами Украины и России, но только в присутствии Соединённых Штатов. Кроме того, он поблагодарил Вашингтон за проявленную поддержку в вопросе гарантий безопасности.