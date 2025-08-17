Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 15:37

Рубио заявил, что визит европейских лидеров в США не связан с защитой Зеленского

Рубио: Представители Европы приедут в США не для защиты Зеленского от унижений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти не считают целью визитов европейских лидеров в Вашингтон предотвращение унижения главы киевского режима Владимира Зеленского. Свою позицию он озвучил в интервью телеканалу CBS.

«Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского», — отметил Рубио.

Такой комментарий американского дипломата последовал после того, как журналисты припомнили о неприятной перепалке Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете во время их встречи в феврале.

Группа поддержки отменяется: Трамп отказался от переговоров с Зеленским при европейских лидерах

Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. К экс-комику также присоединится французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Ольга Сливченко
