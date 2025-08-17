Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти не считают целью визитов европейских лидеров в Вашингтон предотвращение унижения главы киевского режима Владимира Зеленского. Свою позицию он озвучил в интервью телеканалу CBS.

«Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского», — отметил Рубио.