Рубио заявил, что визит европейских лидеров в США не связан с защитой Зеленского
Рубио: Представители Европы приедут в США не для защиты Зеленского от унижений
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти не считают целью визитов европейских лидеров в Вашингтон предотвращение унижения главы киевского режима Владимира Зеленского. Свою позицию он озвучил в интервью телеканалу CBS.
«Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского», — отметил Рубио.
Такой комментарий американского дипломата последовал после того, как журналисты припомнили о неприятной перепалке Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете во время их встречи в феврале.
Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. К экс-комику также присоединится французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.