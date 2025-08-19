Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

19 августа, 15:01

Стал известен ответ Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin

Владимир Зеленский отклонил предложение президента РФ Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве, которое он озвучил во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа. Об этом AFP узнало от источников, знакомых с ситуацией.

Со слов инсайдера, украинский политик отдаёт предпочтение Риму, как и Трамп. А российская сторона больше склоняется к Женеве. Швейцария является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина. В случае визита российского лидера, страна обязана его взять под стражу, но уже обещала ему иммунитет.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп приостановил переговоры, чтобы созвониться с Путиным. Как рассказал и в Кремле, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти саммит.

