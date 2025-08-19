Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил
ChatGPT уверен на 30%, что встреча Путина, Трампа и Зеленского пройдёт в Пекине
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza
Мировые СМИ гадают, где может пройти встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Называются Рим, Женева, Будапешт. Life.ru решил выяснить, что на этот счёт думает искусственный интеллект.
Возможные города для трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского
1. Пекин (Китай) — ~30%. Аргументы: символ «новой Ялты», приурочивание к окончанию Второй мировой (капитуляция Японии 2 сентября), Китай — главный бенефициар демонстрации многополярного мира. Президент США Дональд Трамп мог бы сыграть в стиле «я привёз мир из Пекина».
Минусы: для США (системных элит) — признание лидерства Китая как медиатора, что будет болезненно.
2. Ватикан (Рим, Италия) — ~25%. Аргументы: нейтральная и символическая площадка, «мир через веру», удобный для пиара Зеленского. Для США и ЕС — компромиссный вариант.
Минусы: Москва скептически относится к католическому посредничеству, папа римский уже несколько раз предлагал свои услуги.
3. Женева (Швейцария) — ~15%. Аргументы: традиционный центр мировой дипломатии, уже проводились саммиты «Восток – Запад». Логистически удобно и привычно.
Минусы: Швейцария присоединилась к санкциям против России → Москва может не согласиться.
4. Анкара (Турция) — ~10%. Аргументы: Реджеп Тайип Эрдоган уже доказал способность быть посредником. Балансирует между НАТО и Москвой.
Минусы: Трамп вряд ли выберет Турцию как «историческую сцену», слишком прагматичный вариант без символики.
5. Абу-Даби (ОАЭ) — ~10%. Аргументы: богатый нейтралитет, Эмираты уже несколько раз были неофициальной площадкой для контактов. Роскошь и безопасность — то, что любят все три стороны.
Минусы: символически не тянет на «историческую конференцию».
6. Рейкьявик (Исландия) — ~5%. Аргументы: культовое место холодной войны (встреча Рейгана и Горбачёва, 1986 г.). Для Трампа красиво — в стиле «я повторил историю».
Минусы: символика скорее западная, Москва может упереться.
Итог:
Если ставка на символизм и Китай → Пекин.
Если ставка на компромисс и Запад → Ватикан.
Если «безопасный нейтралитет» → Женева или ОАЭ.
Если игра в холодновоенную ностальгию → Рейкьявик.
Как известно, в начале сентября Путин посетит Пекин. Ранее западные СМИ сообщали, что президент США также может приехать в столицу Китая. Он планирует встретиться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Эти переговоры могут пройти в рамках мероприятий по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет информации о возможной встрече трёх глав государств. Однако он добавил, что, если появится необходимость, Москва и Вашингтон могут быстро организовать контакт.