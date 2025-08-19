Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил

Мировые СМИ гадают, где может пройти встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Называются Рим, Женева, Будапешт. Life.ru решил выяснить, что на этот счёт думает искусственный интеллект.

Возможные города для трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского

1. Пекин (Китай) — ~30%. Аргументы: символ «новой Ялты», приурочивание к окончанию Второй мировой (капитуляция Японии 2 сентября), Китай — главный бенефициар демонстрации многополярного мира. Президент США Дональд Трамп мог бы сыграть в стиле «я привёз мир из Пекина».

Минусы: для США (системных элит) — признание лидерства Китая как медиатора, что будет болезненно.

2. Ватикан (Рим, Италия) — ~25%. Аргументы: нейтральная и символическая площадка, «мир через веру», удобный для пиара Зеленского. Для США и ЕС — компромиссный вариант.

Минусы: Москва скептически относится к католическому посредничеству, папа римский уже несколько раз предлагал свои услуги.

3. Женева (Швейцария) — ~15%. Аргументы: традиционный центр мировой дипломатии, уже проводились саммиты «Восток – Запад». Логистически удобно и привычно.

Минусы: Швейцария присоединилась к санкциям против России → Москва может не согласиться.

4. Анкара (Турция) — ~10%. Аргументы: Реджеп Тайип Эрдоган уже доказал способность быть посредником. Балансирует между НАТО и Москвой.

Минусы: Трамп вряд ли выберет Турцию как «историческую сцену», слишком прагматичный вариант без символики.

5. Абу-Даби (ОАЭ) — ~10%. Аргументы: богатый нейтралитет, Эмираты уже несколько раз были неофициальной площадкой для контактов. Роскошь и безопасность — то, что любят все три стороны.

Минусы: символически не тянет на «историческую конференцию».

6. Рейкьявик (Исландия) — ~5%. Аргументы: культовое место холодной войны (встреча Рейгана и Горбачёва, 1986 г.). Для Трампа красиво — в стиле «я повторил историю».

Минусы: символика скорее западная, Москва может упереться.

Итог:

Если ставка на символизм и Китай → Пекин. Если ставка на компромисс и Запад → Ватикан. Если «безопасный нейтралитет» → Женева или ОАЭ. Если игра в холодновоенную ностальгию → Рейкьявик.