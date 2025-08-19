Мессенджер MAX
19 августа, 12:26

Путин может полететь в Рим на встречу с Трампом и Зеленским, утверждают СМИ

Sky News: Трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Риме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться в Риме. О предварительнымх договорённостях лидеров сообщил телеканалу Sky News информированный источник в европейских дипломатических кругах.

По данным канала, американская и украинская стороны поддерживают идею провести исторический саммит в Италии. В то же время инсайдер утверждает, что российская делегация якобы рассматривает Женеву в качестве предпочтительной площадки для встречи. Официальной информации о конкретных датах и окончательном месте проведения переговоров на данный момент нет.

«Хорошая мина при плохой игре»: В ГД оценили вероятность скорой встречи Путина, Трампа и Зеленского
Напомним, Трамп объявил, что его команда начала подготовку встречи Владимира Путина с Зеленским. Впрочем место, где такой саммит можно бы было провести, пока не определено. В Госдуме предложили попросить Китай организовать эту встречу на своей территории. А в российском МИД подчеркнули, что контакты с участием первых лиц государств требуют самой тщательной подготовки.

