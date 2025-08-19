«Хорошая мина при плохой игре»: В ГД оценили вероятность скорой встречи Путина, Трампа и Зеленского
Депутат Белик: Зеленский согласится на переговоры, хотя не верил в их реальность
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza
Повышение уровня представительства делегаций стало ключевым итогом переговоров, направленных на сдерживание упрямого киевского режима и недоговороспособного его главы Владимира Зеленского, которого поддерживает лицемерная «коалиция желающих». Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«Прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным — тема, которой Зеленский всячески манипулировал, не веря в то, что это будет реализовано. Сейчас же он вынужден сделать хорошую мину при плохой игре.
Белик подчеркнул, что трёхсторонняя встреча вполне вероятна, особенно учитывая намерение американского лидера Дональда Трампа провести её до конца августа. Он также обратил внимание на то, что Россия имеет чёткие условия по урегулированию конфликта, в отличие от Киева, который балансирует между указаниями Запада и страхом обвинений в срыве мирного процесса.
Ранее Трамп уже сообщал, что началась подготовка к потенциальной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Локация для саммита пока остаётся открытым вопросом. Трамп также анонсировал, что вслед за этим планирует организовать трёхсторонние переговоры с его участием.