Повышение уровня представительства делегаций стало ключевым итогом переговоров, направленных на сдерживание упрямого киевского режима и недоговороспособного его главы Владимира Зеленского, которого поддерживает лицемерная «коалиция желающих». Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным — тема, которой Зеленский всячески манипулировал, не веря в то, что это будет реализовано. Сейчас же он вынужден сделать хорошую мину при плохой игре. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Белик подчеркнул, что трёхсторонняя встреча вполне вероятна, особенно учитывая намерение американского лидера Дональда Трампа провести её до конца августа. Он также обратил внимание на то, что Россия имеет чёткие условия по урегулированию конфликта, в отличие от Киева, который балансирует между указаниями Запада и страхом обвинений в срыве мирного процесса.