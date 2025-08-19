Мессенджер MAX
19 августа, 08:37

Без красной дорожки и небесных шоу: В США отметили разницу в приёме Путина и Зеленского у Трампа

WP: Трамп не стал расстилать красную дорожку для Зеленского, как для Путина

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп не стал расстилать красную дорожку для Владимира Зеленского и европейских лидеров, как он сдедал для российского коллеги Владимира Путина на Аляске. Бомбардировщики тоже не стали впечатлять их пролётом в небе, подметила разницу в приёме гостей американская газета Washington Post.

Трамп встречает Путина в Анкоридже. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Трамп поднял кулак, когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, затем тепло пожал ему руку и обнял за плечи... Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролёта бомбардировщика B-2, который встретил Путина», — обратил внимание автор материала.

Напомним, что 15 августа Путин и Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Коллега встретил президента РФ на красной дорожки и отвёз к месту переговоров в своём лимузине. В США заявили, что главы государств добились «эпического» успеха, но изначально не планировали заключать соглашение по украинскому конфликту, поскольку Киев не принимал в нём участия. Истребители F-22 сопровождали борт президента РФ при возвращении с Аляски. В Раде назвали победой Путина и унижением Украины саммит на Аляске из-за красной дорожки.

