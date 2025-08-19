Без красной дорожки и небесных шоу: В США отметили разницу в приёме Путина и Зеленского у Трампа

Президент США Дональд Трамп не стал расстилать красную дорожку для Владимира Зеленского и европейских лидеров, как он сдедал для российского коллеги Владимира Путина на Аляске. Бомбардировщики тоже не стали впечатлять их пролётом в небе, подметила разницу в приёме гостей американская газета Washington Post.