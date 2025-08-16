Стальная стража: Американские F-22 сопроводили самолёт Путина по пути с Аляски

Самолёт президента России Владимира Путина при возвращении с переговоров в США сопровождали американские истребители F-22. Манёвр прошёл в нейтральном воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремле.

F-22 Raptor считается самым технологически совершенным истребителем США. Ранее эти самолёты уже выстраивались «почётным караулом» на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон, где прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Американские военные традиционно используют такие сопровождения для демонстрации безопасности и контроля воздушного пространства.