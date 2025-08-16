Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 05:34

Невидимые хищники: США показали Путину и Трампу секретные истребители F-22

Economist: На встрече Путина и Трампа на Аляске показали самолёты F-22 и B-2

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Встреча президентов России и США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон прошла под пристальным сопровождением американской военной авиации. На красной ковровой дорожке в почётном карауле выстроились четыре истребителя F-22, а над ними пролетел бомбардировщик-«призрак» B-2 с эскортом F-35, сообщил Economist.

F-22 Raptor считается самым боеспособным истребителем США. Он способен лететь на сверхзвуковой скорости без форсажа и вооружён 20-мм пушкой и восемью ракетами класса «воздух — воздух». В прошлом году эскадрилья таких машин уже перебрасывалась на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля.

Бомбардировщик B-2 Spirit, пролетевший над авиабазой во время встречи, также относится к числу стратегических стелс-самолётов США. Он способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки и активно используется в военных операциях.

Путин и Трамп на Аляске установили рекорд по продолжительности переговоров
Путин и Трамп на Аляске установили рекорд по продолжительности переговоров

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске стали историческим событием. Встреча прошла в формате «три на три»: российскую делегацию возглавили Сергей Лавров и Юрий Ушаков. О том, как прошла встреча — в материале Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar