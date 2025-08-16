Невидимые хищники: США показали Путину и Трампу секретные истребители F-22

Встреча президентов России и США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон прошла под пристальным сопровождением американской военной авиации. На красной ковровой дорожке в почётном карауле выстроились четыре истребителя F-22, а над ними пролетел бомбардировщик-«призрак» B-2 с эскортом F-35, сообщил Economist.

F-22 Raptor считается самым боеспособным истребителем США. Он способен лететь на сверхзвуковой скорости без форсажа и вооружён 20-мм пушкой и восемью ракетами класса «воздух — воздух». В прошлом году эскадрилья таких машин уже перебрасывалась на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля.