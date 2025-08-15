Встречу Путина и Трампа в аэропорту Анкориджа сопровождали истребители F-35 и B-2

Истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2 летали в небе над аэропортом Анкориджа во время исторической встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Это произошло в момент их совместного фото. Лидеры успели обменяться приветствиями, пожали руки и сели в «кадиллак» Трампа, отправившись на место переговоров.