Встречу Путина и Трампа в аэропорту Анкориджа сопровождали истребители F-35 и B-2
Бомбардировщик B-2 в сопровождении истребителей F-35 над Анкориджем. Обложка © X / Misha Komadovsky
Истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2 летали в небе над аэропортом Анкориджа во время исторической встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Это произошло в момент их совместного фото. Лидеры успели обменяться приветствиями, пожали руки и сели в «кадиллак» Трампа, отправившись на место переговоров.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию из зала, где будет проводиться российско-американский саммит. Как видно на фото, в зале установлен баннер с надписью «Стремление к миру».