Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 18:54

Дмитриев опубликовал фото из зала, где пройдёт саммит глав России и США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал фототграфию из зала, где будет проводиться российско-американский саммит. Снимок появился на его личной странице в соцсети X.

Зал, где пройдёт саммит России и США. Фото © X / kadmitriev

«Скоро», — написал глава РФПИ.

Как видно на фото, в зале установлен баннер с надписью «Стремление к миру».

Напомним, начало саммита было запланировано на 22:00, он пройдёт на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, штат Аляска. Глава Штатов собирается принять российского коллегу с максимальными почестями и лично встретить на взлётно-посадочной полосе аэродрома. К месту уже подъехал президентский Aurus.

Обложка © X / kadmitriev

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
