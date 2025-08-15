На авиабазе «Эльмендорф» в Анкоридже замечен президентский лимузин «Аурус». Это может свидетельствовать о скором прибытии лидер РФ Владимира Путина на Аляску, сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Президентский Аурус прибыл на военную базу Эльмендорф, где пройдёт саммит РФ-США. Видео © Life.ru

Тем временем самолёт президента США Дональда Трампа уже прибыл, но лидер пока не покинул борт. Рядом с воздушным судном припаркован его чёрный Cadillac.

Cadillac Трампа. Фото © Life.ru