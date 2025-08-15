Встреча Путина и Трампа
15 августа, 18:47

Президентский Аурус прибыл на военную базу Эльмендорф, где пройдёт саммит РФ-США

На авиабазе «Эльмендорф» в Анкоридже замечен президентский лимузин «Аурус». Это может свидетельствовать о скором прибытии лидер РФ Владимира Путина на Аляску, сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Президентский Аурус прибыл на военную базу Эльмендорф, где пройдёт саммит РФ-США. Видео © Life.ru

Тем временем самолёт президента США Дональда Трампа уже прибыл, но лидер пока не покинул борт. Рядом с воздушным судном припаркован его чёрный Cadillac.

Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»

Напомним, президентский автомобиль Путина специально отправили на Аляску для запланированных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Перевозка проводилась с усиленными мерами защиты. Специальную доставку организовали с помощью военно-транспортного самолёта Ил-76, принадлежащего авиагруппе «Россия». На протяжении всего маршрута самолёт находился под охраной российских истребителей.

Как сообщал Life.ru, сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске начнётся встреча президентов России и США. Хозяин Овального кабинета лично встретит Владимира Путина на аэродроме с особыми почестями. В Кремле сообщили, что самолёт российского лидера приземлится в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени. Во время перелёта из Магадана Путин изучает документы и готовиться к ключевым темам диалога.

Александр Юнашев
