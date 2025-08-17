Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 17:25

Рубио объяснил, почему встреча на Аляске не принесла соглашения по Украине

Рубио: Сделка по Украине на Аляске была невозможна из-за отсутствия Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salaz

На российско-американском саммите на Аляске США изначально не планировали заключать соглашение по украинскому конфликту, поскольку Киев не принимал в нём участия. Данное заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в интервью Fox News.

«Мы никогда не говорили, что по итогам этой встречи будет достигнута сделка. Потому что украинцев там не было», — заявил Рубио.

По его словам, для достижения мирного соглашения Украина должна быть включена в переговорный процесс. Тем не менее госсекретарь подчеркнул, что встреча на Аляске позволила добиться прогресса в «некоторых направлениях», но остаются серьёзные разногласия.

Напомним, что историческая встреча российского и американского президентов состоялась 15 августа на территории Аляски. Беседа продолжалась почти три часа, а основное внимание было уделено путям решения украинского кризиса. Однако Владимир Зеленский отверг некоторые мирные предложения. Бывший комик заявил, что первоочередной задачей является полное прекращение боевых действий, и лишь затем возможно приступить к работе над мирным урегулированием.

Юлия Сафиулина
