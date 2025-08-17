Рубио объяснил, почему встреча на Аляске не принесла соглашения по Украине

На российско-американском саммите на Аляске США изначально не планировали заключать соглашение по украинскому конфликту, поскольку Киев не принимал в нём участия. Данное заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в интервью Fox News.

«Мы никогда не говорили, что по итогам этой встречи будет достигнута сделка. Потому что украинцев там не было», — заявил Рубио.