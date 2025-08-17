Трамп повторно опубликовал свой призыв к Украине готовиться к потере территорий

Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал репост публикации, призывающей Украину к готовности уступить часть территорий России. В посте содержится предостережение, что затяжной конфликт обернётся для Киева ещё большими территориальными потерями.

«Украине следует передать часть земель России — в противном случае, чем дольше будут длится боевые действия, тем больше территорий она будет терять», — говорится в записи.