«Лживые медиа»: Трамп рассказал правду о проведённых переговорах с Путиным на Аляске
Трамп: Встреча с Путиным прошла успешно, несмотря на ложную информацию в СМИ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
СМИ намеренно искажают информацию о встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил сам хозяин Белого дома. По его словам, встреча прошла успешно, несмотря на искажения в прессе.
«Невероятно, как лживые медиа жестоко искажают правду, когда речь заходит обо мне. Я ничего не могу сказать или сделать, чтобы они написали или сообщили обо мне правду. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена, войны, которая никогда не должна была начаться», — написал он.
Трамп подчеркнул, что обсуждал с Путиным ситуацию вокруг конфликта, начатого при экс-президенте Джо Байдене, и считает, что война «никогда не должна была начаться». Американский лидер уверен, что его переговоры с российским коллегой были продуктивными, несмотря на негативное освещение в СМИ.
Напомним, что 15 августа прошла «историческая» встреча президентов России и США на Аляске. По словам Трампа, в ходе переговоров с Путиным был достигнут существенный прогресс по вопросу гарантий безопасности для Украины. Обсуждались различные варианты урегулирования, включая возможный обмен территориями и предоставление Киеву гарантий, не связанных с членством в НАТО. Американский президент подчеркнул, что в настоящее время не считает нужным вводить новые санкции против России.