«Лживые медиа»: Трамп рассказал правду о проведённых переговорах с Путиным на Аляске

СМИ намеренно искажают информацию о встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил сам хозяин Белого дома. По его словам, встреча прошла успешно, несмотря на искажения в прессе.

«Невероятно, как лживые медиа жестоко искажают правду, когда речь заходит обо мне. Я ничего не могу сказать или сделать, чтобы они написали или сообщили обо мне правду. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена, войны, которая никогда не должна была начаться», — написал он.