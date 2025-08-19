Лавров ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским
Лавров: Любые контакты по Украине с участием первых лиц надо готовить тщательно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на церемонии в Кремле. Обложка © Life.ru
Любые переговоры с участием первых лиц по Украине нуждаются в тщательной подготовке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос о вероятности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
«Надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно», — сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия-24».
18 августа в Белом доме прошла встреча президента США с главарём киевского режима и европейскими лидерами. Трамп приостановил переговоры, чтобы созвониться с Путиным. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. По сведениям СМИ, переговоры могут пройти в Риме, Будапеште или Женеве.