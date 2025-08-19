Макрон зовёт Путина на встречу с Зеленским в страну, где его обязаны арестовать по ордеру МУС
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает Женеву подходящим местом для двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. В интервью телеканалу TF1 он отверг возможность проведения переговоров в Париже, «как в 2019 году». По словам Макрона, сейчас ситуация «в другой фазе», из-за чего нужно найти нейтральную страну.
«Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле», — сказал президент Франции.
Он подтвердил, что на встрече в Белом доме европейские лидеры и Зеленский обсудили с президентом США Дональдом Трампом возможность проведения двусторонних контактов на высшем уровне между РФ и Украиной. За ними могут последовать трехсторонняя встреча в присутствии США и многосторонняя с участием более широкого круга стран.
При этом Швейцария является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина. В случае визита российского лидера, страна обязана его взять под стражу.
18 августа в Белом доме прошла встреча президента США с главарём киевского режима и европейскими лидерами. Трамп приостановил переговоры, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. По сведениям СМИ, переговоры могут пройти в Риме, Будапеште или Женеве.