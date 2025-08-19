Дипломатический провал: Что нарушил Макрон во время визита в Вашингтон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время группового фото по итогам переговоров в Белом доме позволил себе неформальное поведение. Он убрал руку в карман и принял расслабленную позу, что может расцениваться как нарушение дипломатического протокола. Об этом сообщает польское издание Fakt.

«Эмманюэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга», — говорится в материале.

По мнению журналистов, расслабленная поза Макрона может свидетельствовать о его беспечном отношении как к дипломатическому протоколу, так и к результатам переговоров.