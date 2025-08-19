Дипломатический провал: Что нарушил Макрон во время визита в Вашингтон
Fakt: Макрон нарушил дипломатический протокол в ходе фотосессии в Белом доме
Обложка © X / Italy in US
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время группового фото по итогам переговоров в Белом доме позволил себе неформальное поведение. Он убрал руку в карман и принял расслабленную позу, что может расцениваться как нарушение дипломатического протокола. Об этом сообщает польское издание Fakt.
«Эмманюэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга», — говорится в материале.
По мнению журналистов, расслабленная поза Макрона может свидетельствовать о его беспечном отношении как к дипломатическому протоколу, так и к результатам переговоров.
Ранее корреспонденты отметили ещё одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США. На фотографии с президентом США Дональдом Трампом и главарём киевского режима Владимиром Зеленским европейские лидеры почти не улыбались. Репортёр Белого дома Мэгги Хаберман отметила, что их язык тела не внушал оптимизма. Но по её словам, не совсем понятно, какие разговоры шли за закрытыми дверями.