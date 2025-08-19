Журналисты отметили одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США
WP: Европейские лидеры на встрече в Белом доме почти не улыбались
Обложка © X / Italy in US
На фотографии с президентом США Дональдом Трампом и главарём киевского режима Владимиром Зеленским европейские лидеры почти не улыбались. Об этом пишет The Washington Post.
«На лицах европейских лидеров и лидеров НАТО было меньше улыбок, когда они собрались для фотографирования перед флагами своих стран перед началом встречи в Белом доме», — говорится в статье.
А репортёр Белого дома Мэгги Хаберман в колонке The New York Times отметила, что язык тела лидеров не внушал оптимизма. Но по её словам, не совсем понятно, какие разговоры шли за закрытыми дверями.
А ранее стало известно, что французский президент Эмманюэль Макрон опоздал на встречу Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Но при этом не уточняется, хотел ли лидер Франции присутствовать на встрече или же изначально не планировал являться на мероприятие из-за своего позднего прибытия в США.