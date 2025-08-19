Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 01:29

Журналисты отметили одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США

WP: Европейские лидеры на встрече в Белом доме почти не улыбались

Обложка © X / Italy in US

Обложка © X / Italy in US

На фотографии с президентом США Дональдом Трампом и главарём киевского режима Владимиром Зеленским европейские лидеры почти не улыбались. Об этом пишет The Washington Post.

«На лицах европейских лидеров и лидеров НАТО было меньше улыбок, когда они собрались для фотографирования перед флагами своих стран перед началом встречи в Белом доме», — говорится в статье.

А репортёр Белого дома Мэгги Хаберман в колонке The New York Times отметила, что язык тела лидеров не внушал оптимизма. Но по её словам, не совсем понятно, какие разговоры шли за закрытыми дверями.

Мерц: Встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели
А ранее стало известно, что французский президент Эмманюэль Макрон опоздал на встречу Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Но при этом не уточняется, хотел ли лидер Франции присутствовать на встрече или же изначально не планировал являться на мероприятие из-за своего позднего прибытия в США.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
