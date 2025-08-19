Мессенджер MAX
18 августа, 22:48

BFMTV: Макрон опоздал на встречу Зеленского с европейскими лидерами

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Французский президент Эмманюэль Макрон опоздал на встречу главаря киевского режима Владимира Зеленского с европейскими лидерами, которая состоялась в здании посольства Украины в Вашингтоне. Такой информацией делится телеканал BFMTV.

При этом в публикации не уточняется, хотел ли Макрон присутствовать на встрече или же изначально не планировал являться на мероприятие из-за своего позднего прибытия в США. Согласно данным телеканала, президент Пятой республики прибыл в Белый дом самым последним из европейских лидеров.

Напомним, встреча началась в 20:15 по московскому времени. Сначала президент США пообщался с главарём киевского режима один на один, после чего к обсуждениям подключились европейские лидеры. В ходе встречи Эммануэль Макрон поддержал идею об организации трёхсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и бывшего комика. При этом он заявил о необходимости проведения ещё одного саммита, в котором будет участвовать Европа.

