BFMTV: Макрон опоздал на встречу Зеленского с европейскими лидерами

При этом в публикации не уточняется, хотел ли Макрон присутствовать на встрече или же изначально не планировал являться на мероприятие из-за своего позднего прибытия в США. Согласно данным телеканала, президент Пятой республики прибыл в Белый дом самым последним из европейских лидеров.

Напомним, встреча началась в 20:15 по московскому времени. Сначала президент США пообщался с главарём киевского режима один на один, после чего к обсуждениям подключились европейские лидеры. В ходе встречи Эммануэль Макрон поддержал идею об организации трёхсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и бывшего комика. При этом он заявил о необходимости проведения ещё одного саммита, в котором будет участвовать Европа.