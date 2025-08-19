Мессенджер MAX
19 августа, 01:05

Мерц: Встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели

Фридрих Мерц. Обложка © X / CDU Deutschlands

Президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшие две недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, договорённость о встрече была достигнута после телефонного звонка российского лидера и президента США Дональда Трампа.

Как отметил Мерц, последующая трёхсторонняя встреча с участием Трампа возможна только после двустороннего саммита и прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что подготовка встречи должна быть детальной, а решение по территориальным вопросам остаётся за Украиной.

Трамп назвал временные рамки возможного соглашения по Украине

А ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Путин и Зеленский проведут переговоры в месте, которое будет определено в течение нескольких часов. После двусторонних переговоров планируется трёхсторонняя встреча уже с участием США, которая может состояться через 2-3 недели.

