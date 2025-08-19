Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в течение нескольких часов

Президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский проведут переговоры в месте, которое будет определено в течение нескольких часов. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в трансляции, которая велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между Путиным и Трампом, и было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным», — сказал он.

После двусторонних переговоров планируется трёхсторонняя встреча с участием России, Украины и США. По мнению Макрона, она может состояться через две-три недели.