Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 00:43

Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в течение нескольких часов

Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Élysée

Президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский проведут переговоры в месте, которое будет определено в течение нескольких часов. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в трансляции, которая велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между Путиным и Трампом, и было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным», — сказал он.

После двусторонних переговоров планируется трёхсторонняя встреча с участием России, Украины и США. По мнению Макрона, она может состояться через две-три недели.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что в настоящее время ведётся подготовка к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. По его словам, место проведения переговоров будет определено позднее. Хозяин Белого дома также добавил, что украинская сторона получит гарантии безопасности от «различных государств Европы» при координации с Вашингтоном.

